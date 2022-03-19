В Британии засомневались в возможности снятия санкций с бизнеса РФ

Министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс считает, что санкции, введенные в отношении российских бизнесменов, включая Романа Абрамовича, не могут быть отменены в обозримом будущем, сообщает ТАСС.

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«Я не вижу такой ситуации», — сказала глава британской дипломатии, отвечая на вопрос о том, сможет ли Абрамович когда-либо вернуться в Соединенное Королевство.

«Сделать это [снять санкции с бизнесменов] будет невероятно сложно», — сказала Трасс.

По её словам западным странам следует продолжать оказывать санкционное давление на Москву, в то же время поставляя вооружения Украине.