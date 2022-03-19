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55 минут назад

Глава британского МИД сомневается в возможности снятия санкций с российских бизнесменов

Елена Прошина

Министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс считает, что санкции, введенные в отношении российских бизнесменов, включая Романа Абрамовича, не могут быть отменены в обозримом будущем, сообщает ТАСС.

В Британии засомневались в возможности снятия санкций с бизнеса РФ
Фото: ТАССТАСС

«Я не вижу такой ситуации», — сказала глава британской дипломатии, отвечая на вопрос о том, сможет ли Абрамович когда-либо вернуться в Соединенное Королевство.

«Сделать это [снять санкции с бизнесменов] будет невероятно сложно», — сказала Трасс.

По её словам западным странам следует продолжать оказывать санкционное давление на Москву, в то же время поставляя вооружения Украине.

Напомним, на днях Евросоюз в рамках четвертого пакета санкций внес в «черный список» 15 российских граждан и девять юридических лиц. Под ограничения попали, в том числе олигархи Роман Абрамович, Герман Хан, Сулейман Керимов, Виктор Рашников, Алексей Кузьмичев и другие. Среди компаний под санкциями оказались «Газпром нефть», Совкомфлот, Транснефть, Роснефть, Ростех.

Санкции вводятся против России из-за военной операции на Украине. Она началась утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида»

Компании,Виктор Рашников,Роман Абрамович,Сулейман Керимов,Алексей Кузьмичев,Герман Хан,Владимир Путин,Газпромнефть,Совкомфлот,Роснефть,Транснефть,ЕС,
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