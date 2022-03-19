В Германии выступили против остановки "Северного потока - 1"

Руководитель крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank Кристиан Зевинг выступил против остановки газопровода «Северный поток - 1». Он также призвал не вводить новые санкции против России потому что они негативно сказываются на экономике ФРГ, сообщает ТАСС.

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«Сначала мы должны дать вступить в силу объявленным санкциям. Однако эти санкции также оказывают негативное влияние на нас, и мы должны выдержать это», — сказал банкир в интервью газете Welt am Sonntag.

По словам Зевинга, если правительство Германии сочтет введение санкций необходимым, то они будут поддержаны. Однако новые санкции приведут к еще более тяжелым результатам для экономики Германии.

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Запад планирует принять новые санкционные пакеты против России. Он призвал «вернуться на дипломатический путь решения» ситуации, сложившейся после проведения специальной операции в Донбассе.