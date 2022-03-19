Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+15° в 
USD 103.95EUR 114.40
Войти в почту
22 минуты назад

В Германии выступили против остановки "Северного потока - 1"

Майк Габриелян

Руководитель крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank Кристиан Зевинг выступил против остановки газопровода «Северный поток - 1». Он также призвал не вводить новые санкции против России потому что они негативно сказываются на экономике ФРГ, сообщает ТАСС.

В Германии выступили против остановки "Северного потока - 1"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сначала мы должны дать вступить в силу объявленным санкциям. Однако эти санкции также оказывают негативное влияние на нас, и мы должны выдержать это», — сказал банкир в интервью газете Welt am Sonntag.

По словам Зевинга, если правительство Германии сочтет введение санкций необходимым, то они будут поддержаны. Однако новые санкции приведут к еще более тяжелым результатам для экономики Германии.

«Газпром» заработал рекордно много денег

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Запад планирует принять новые санкционные пакеты против России. Он призвал «вернуться на дипломатический путь решения» ситуации, сложившейся после проведения специальной операции в Донбассе.

Ранее Шольц заявил, что Запад готов к дипломатии с Россией, несмотря на санкции.

Компании,Олаф Шольц,Газпром,
16
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители