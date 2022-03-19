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1 час назад

Экономист назвал сроки возвращения западных компаний в РФ

Елена Прошина

Экономист ИМЭМО Владимир Миловидов предрек возвращение западных компаний в Россию летом этого года. Об этом сообщает «Прайм».

«Зарубежные предприятия, которые объявили о временной приостановке своей деятельности в России, к лету, думаю, начнут потихоньку возвращаться. Особенно те, которых могут легко заменить их конкуренты», - заявил эксперт.

По его словам, западный бизнес начал терять огромные деньги и подобная ситуация ему невыгодна.

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Кроме того, скорому возвращению иностранных компаний посодействует стабилизация на российском финансовом рынке. Экономист отметил, что на сегодня «никакого коллапса на нашем финансовом рынке нет». Рубль прекратил падение и не опустился до 200-300 рублей, как предсказывали некоторые эксперты. Экспорт сократился только по определенным позициям, но основной поток работает.

«По мере того как рынок, я надеюсь, будет входить в плавное русло, можно будет строить планы как среднесрочные, так и долгосрочные», - сказал Миловидов.

По его словам, пока нельзя дать прогноз по возвращению конкретных компаний. Например, на место Samsung может прийти китайская компания с аналогичной продукцией. В итоге корейцы потеряют рынок в России. Именно поэтому представители Samsung в мягкой форме оговорили разные варианты возможного сотрудничества с Россией. И подобных примеров можно привести немало, добавил экономист.

Владимир Миловидов - заместитель директора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО)

Ранее американский эксперт заявил, что антироссийские санкции США и ЕС не дадут нужного эффекта, поскольку они недостаточно сильны и могут навредить самому Западу.

Компании,Видео,Владимир Миловидов,ИМЭМО РАН,ЕС,
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