Экономист назвал сроки возвращения западных компаний в РФ

Экономист ИМЭМО Владимир Миловидов предрек возвращение западных компаний в Россию летом этого года. Об этом сообщает «Прайм».

«Зарубежные предприятия, которые объявили о временной приостановке своей деятельности в России, к лету, думаю, начнут потихоньку возвращаться. Особенно те, которых могут легко заменить их конкуренты», - заявил эксперт.

По его словам, западный бизнес начал терять огромные деньги и подобная ситуация ему невыгодна.

Кроме того, скорому возвращению иностранных компаний посодействует стабилизация на российском финансовом рынке. Экономист отметил, что на сегодня «никакого коллапса на нашем финансовом рынке нет». Рубль прекратил падение и не опустился до 200-300 рублей, как предсказывали некоторые эксперты. Экспорт сократился только по определенным позициям, но основной поток работает.

«По мере того как рынок, я надеюсь, будет входить в плавное русло, можно будет строить планы как среднесрочные, так и долгосрочные», - сказал Миловидов.

По его словам, пока нельзя дать прогноз по возвращению конкретных компаний. Например, на место Samsung может прийти китайская компания с аналогичной продукцией. В итоге корейцы потеряют рынок в России. Именно поэтому представители Samsung в мягкой форме оговорили разные варианты возможного сотрудничества с Россией. И подобных примеров можно привести немало, добавил экономист.

Владимир Миловидов - заместитель директора Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО)