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40 минут назад

Крупнейшая энергетическая компания остановила инвестиции в Россию

Майк Габриелян

Сервисная энергетическая компания Weatherford International приостановила поставки и новые инвестиции в Россию в рамках западных санкций. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Крупнейшая энергетическая компания остановила инвестиции в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«После введения санкций 24 февраля 2022 года мы заблокировали поставки и немедленно приостановили любые новые инвестиции и внедрение новых технологий в России», - сказано в заявлении компании.

При этом подчеркивается, что у Weatherford International нет активных совместных предприятий или партнерств в России.

Weatherford является ведущей мировой сервисной компанией в секторе энергетики. Она имеет производственные и научно-исследовательские центры в разных государствах мира.

Baker Hughes приостанавливает инвестиции в России

Между тем эксперты говорят, что российское оборудование преобладает во многих подотраслях топливно-энергетического комплекса. По некоторым направлениям уже в 2018 году было замещено до 90% оборудования.

В 2021 году была введена в строй новая российская турбина ГТД-110М. Это первая полностью отечественная газовая турбина большой мощности, созданная для замены энергоустановок зарубежного производства. Ею оснастили ТЭС «Ударная».

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