Крупнейшая энергетическая компания остановила инвестиции в Россию

Сервисная энергетическая компания Weatherford International приостановила поставки и новые инвестиции в Россию в рамках западных санкций. Об этом сообщает агентство «Прайм».

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«После введения санкций 24 февраля 2022 года мы заблокировали поставки и немедленно приостановили любые новые инвестиции и внедрение новых технологий в России», - сказано в заявлении компании.

При этом подчеркивается, что у Weatherford International нет активных совместных предприятий или партнерств в России.

Weatherford является ведущей мировой сервисной компанией в секторе энергетики. Она имеет производственные и научно-исследовательские центры в разных государствах мира.

Между тем эксперты говорят, что российское оборудование преобладает во многих подотраслях топливно-энергетического комплекса. По некоторым направлениям уже в 2018 году было замещено до 90% оборудования.