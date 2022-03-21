В Saudi Aramco признали важность поставки российской нефти

Нефть из России крайне важна для глобального энергетического рынка в текущих его условиях, заявил телеканалу Al Arabiya гендиректор саудовской нефтяной компании Saudi Aramco Амин Нассер. Об этом сообщает ФАН.

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Сейчас в мире наблюдается нехватка предложения по черному золоту, поэтому российские поставки нужны для стабилизации сектора. При этом Saudi Aramco намерена продолжать работу по выбранным ранее направлениям.

Нефтяной дефицит, по мнению Нассера, объясняется снижением запасов сырья и тем, что многие экспортеры не имеют в настоящее время свободных мощностей, чтобы увеличить объемы добычи.