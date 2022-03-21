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1 час назад

Saudi Aramco: поставки российской нефти важны для мирового рынка

Газета.RuГазета.Ru

Нефть из России крайне важна для глобального энергетического рынка в текущих его условиях, заявил телеканалу Al Arabiya гендиректор саудовской нефтяной компании Saudi Aramco Амин Нассер. Об этом сообщает ФАН.

В Saudi Aramco признали важность поставки российской нефти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сейчас в мире наблюдается нехватка предложения по черному золоту, поэтому российские поставки нужны для стабилизации сектора. При этом Saudi Aramco намерена продолжать работу по выбранным ранее направлениям.

Нефтяной дефицит, по мнению Нассера, объясняется снижением запасов сырья и тем, что многие экспортеры не имеют в настоящее время свободных мощностей, чтобы увеличить объемы добычи.

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