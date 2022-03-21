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1 час назад

Ритейлеры прекращают продажи электроники в рассрочку

Sostav.ruSostav.ruиещё 1

Российские магазины бытовой техники и электроники отказываются от продажи товаров в кредит и рассрочку. Рассрочка уже не доступна, в частности, в монобрендовой сети Apple re:Store, а также в «М. Видео — Эльдорадо», сообщают «Известия».

Магазины электроники начали отказываться от рассрочки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам представителей сетей, стимулировать продажи дорогой бытовой техники и электроники таким способом стало накладно из-за повышения ключевой ставки Центробанка и волатильности курсов валют. Кроме того, это становится невыгодно на фоне подорожания гаджетов.

Так, в «М. Видео — Эльдорадо» рассрочки временно не действуют, сказала его представитель Валерия Андреева. Что касается кредитов, такая возможность пока сохраняется, так как у ритейлера есть собственная кредитная платформа, к которой подключено более 10 банков и финансовых организаций.

Рассрочка — это скрытая скидка, в сложившейся ситуации ни вендоры, ни розничные сети делать их не могут, иначе это приведет к еще большему росту цен на не охваченную промо-акциями бытовую технику и электронику, отмечает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Такая возможность, скорее всего, не вернётся в магазины электроники еще несколько лет, полагает он.

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Что касается кредитов, то кое-где они сохраняются, но покупать и без того подорожавшую технику в кредит с двухзначной процентной ставкой желающих окажется мало, полагает эксперт. Услуга будет не слишком популярной и это приведет к сокращению сегмента высокобюджетной техники.

С этим согласен и гендиректор Acer в России Дмитрий Кравченко. По его словам, ранее примерно 30% техники стоимостью более 50 тыс. рублей покупали в кредит и рассрочку. Теперь ее продажи как минимум не будут расти, отмечает он.

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