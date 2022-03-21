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1 час назад

Кинотеатры решили заморозить цены на билеты

Лера Букина

Киносети могут заморозить цены на билеты, повысив стоимость только продуктов и напитков в барах. Об этом газете «Ведомости» сообщили главы пяти крупнейших киносетей страны — объединенной компании «Синема парк» и «Формула кино», а также «Премьер-зала», «Каро», «Киномакс» и «Синема стар».

По их словам, ключевой задачей кинотеатров является сохранение доступности похода в кино.

В первой половине марта на фоне потери голливудских премьер выручка уменьшилась в два раза, заявила изданию «Коммерсант» представитель киносети «Синема парк» и «Формула кино» Елена Круглова.

Отмечается, что бизнес прогнозирует дальнейшее ухудшение показателей, поскольку американские блокбастеры приносили до 80% дохода.

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Ранее сообщалось, что Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) России предупредила власти о риске «ликвидации всей отрасли кинопоказа в стране» из-за «масштабных и беспрецедентных» санкций, введенных против России из-за ситуации на Украине. Она также обратилась к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой о поддержке отрасли.

Также стало известно, что студия Paramount решила временно приостановить всю свою деятельность на территории России. Гендиректор студии Боб Бакиш объяснил свое решение осуждением военной спецоперации России на Украине.

Компании,Видео,Елена Круглова,Михаил Мишустин,Коммерсант,Аэропорт Шереметьево,
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