Кинотеатры решили заморозить цены на билеты

Киносети могут заморозить цены на билеты, повысив стоимость только продуктов и напитков в барах. Об этом газете «Ведомости» сообщили главы пяти крупнейших киносетей страны — объединенной компании «Синема парк» и «Формула кино», а также «Премьер-зала», «Каро», «Киномакс» и «Синема стар».

По их словам, ключевой задачей кинотеатров является сохранение доступности похода в кино.

В первой половине марта на фоне потери голливудских премьер выручка уменьшилась в два раза, заявила изданию «Коммерсант» представитель киносети «Синема парк» и «Формула кино» Елена Круглова.

Отмечается, что бизнес прогнозирует дальнейшее ухудшение показателей, поскольку американские блокбастеры приносили до 80% дохода.

Ранее сообщалось, что Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) России предупредила власти о риске «ликвидации всей отрасли кинопоказа в стране» из-за «масштабных и беспрецедентных» санкций, введенных против России из-за ситуации на Украине. Она также обратилась к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой о поддержке отрасли.