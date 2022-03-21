Геннадий Тимченко покинул совет директоров «Новатэка»

Бизнесмен Геннадий Тимченко принял решение покинуть совет директоров "Новатэка", в котором ему принадлежит 23,49%, следует из сообщения компании.
Ранее его кандидатура не была включена в список кандидатов в совет директоров "Новатэка", который будет представлен на рассмотрение общему собранию акционеров.
"Геннадий Тимченко принял решение покинуть совет директоров с 21 марта 2022 года", - говорится в заявлении.
Ранее бизнесмен попал в черный список ЕС.
"Новатэк" является одним из крупнейших независимых производителей природного газа в России. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией природного газа и жидких углеводородов.