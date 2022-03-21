Геннадий Тимченко покинул совет директоров «Новатэка»

Бизнесмен Геннадий Тимченко принял решение покинуть совет директоров "Новатэка" , в котором ему принадлежит 23,49%, следует из сообщения компании.

Ранее его кандидатура не была включена в список кандидатов в совет директоров "Новатэка", который будет представлен на рассмотрение общему собранию акционеров.