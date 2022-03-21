Магазины Uniqlo не открылись в России

Магазины одежды из Японии Uniqlo в России сегодня, 21 марта, не открылись. Об этом сообщает РИА Новости.

С понедельника, 21 марта, компания Uniqlo приостановила деятельность в России. Решение было принято несмотря на то, что 7 марта генеральный директор ритейлера Тадаси Янаи пообещал остаться в стране.

В заявлении группы компаний Fast Retailing подчеркивается, что организация столкнулась с рядом трудностей в обеспечении непрерывности бизнес-процессов. Вместе с тем в период приостановки деятельности компания намерена поддерживать своих сотрудников. Заказы с получением в магазинах Uniqlo стали недоступны и автоматически отменяются. Компания также приостановила прием заявок на возврат. Его можно будет оформить после возобновления работы интернет-магазина. Центр поддержки покупателей Uniqlo будет работать.

Многие страны в ответ на спецоперацию России на Украине, которая началась 24 февраля, ввели масштабные экономические санкции. В частности, о приостановке продаж для российских покупателей сообщили зарубежные ретейл-платформы Net-a-Porter, Mr Porter, Yoox и The Outnet. Это сделали и модные бренды Hermes, Louis Vuitton, Mango, Asos, Nike, Adidas, Puma и другие крупные компании.