Суд отказал Meta в лингвистической экспертизе в деле о запрете в России

Суд в Москве отказал американской компании Meta (бывшая Facebook) в проведении лингвистической экспертизы в деле о запрете ее деятельности на территории России. Об этом сообщает ТАСС.

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«Отказать в удовлетворении представителей компании Meta о назначении лингвистической экспертизы», — огласила решение судья Ольга Солопова.

Против назначения экспертизы выступали представители прокуратуры и Роскомнадзора. Они утверждали, что представленные в суде материалы о рекламе в социальных сетях компании организаций, запрещенных в стране, не подлежат двоякой трактовке.

Ранее 21 марта представители корпорации заявили, что российские суды не вправе рассматривать соответствующее заявление Генпрокуратуры и попросили прекратить производство по делу. В Meta сообщили, что компании не было предоставлено достаточно времени для подготовки позиции.

11 марта Генпрокуратура России направила в суд заявление о признании компании Meta экстремистской организацией и потребовала запретить ее деятельность на территории страны. Позже Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении корпорации в связи с незаконными призывами в Facebook и Instagram к насилию в отношении российских военнослужащих.