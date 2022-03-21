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35 минут назад

Bloomberg: в Британии могут временно национализировать "дочку" "Газпрома"

Газета.RuГазета.Ru

Правительство Великобритании прорабатывает получение временного контроля над отделом розничных поставок «Газпрома» — Gazprom Marketing & Trading Retail, сообщает Bloomberg.

В Британии задумались о национализации «дочки» «Газпрома»
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

У данной компании более 30 тыс. бизнес-клиентов. В случае получения контроля британский кабмин будет управлять Gazprom Marketing & Trading Retail в «специальном режиме».

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В настоящее время фирма занимается розничными поставками «Газпрома» и сталкивается с давлением со стороны западного бизнеса.

Ранее глава РФ Владимир Путин заявил, что требует вводить внешнее управление в ответ на закрытие предприятий в РФ иностранными собственниками. По его словам, «легальных рыночных инструментов для этого достаточно».

До этого депутат фракции «Единая Россия» Султан Хамзаев утверждал, что табачный бизнес на территории РФ следует национализировать. Он мотивировал такой шаг тем, что сигареты от западных партнеров могут стать «прямым оружием массового поражения».

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