В Evraz сообщили о блокировке выплат по евробондам

Выплаченные Evraz купоны по облигациям были заблокированы банком-корреспондентом Societe Generale New York. Об этом информирует РБК со ссылкой на сайт металлургической компании. Компания выплатила проценты по облигациям на сумму $704,099 млн со сроком погашения в 2023 году 16 марта.

Но по информации Bank of New York Mellon, который является основным платежным агентом, купон на сумму $18 922 660,63 "не погашен до сегодняшнего дня и остается заблокированным по соображениям комплаенса в банке-корреспонденте Societe Generale New York". Evraz уже уведомила "о потенциальном событии дефолта, как определено в трастовом договоре облигаций". Компания связывает это с включением ее акционера владеющего 28,64% акций, российского бизнесмена Романа Абрамовича в санкционный список.