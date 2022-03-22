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59 минут назад

В Evraz сообщили о блокировке выплат по евробондам

Газета.RuГазета.Ruиещё 3

Выплаченные Evraz купоны по облигациям были заблокированы банком-корреспондентом Societe Generale New York. Об этом информирует РБК со ссылкой на сайт металлургической компании. Компания выплатила проценты по облигациям на сумму $704,099 млн со сроком погашения в 2023 году 16 марта.

В Evraz сообщили о блокировке выплат по евробондам
Фото: Henry Nicholls/ReutersHenry Nicholls/Reuters

Но по информации Bank of New York Mellon, который является основным платежным агентом, купон на сумму $18 922 660,63 "не погашен до сегодняшнего дня и остается заблокированным по соображениям комплаенса в банке-корреспонденте Societe Generale New York". Evraz уже уведомила "о потенциальном событии дефолта, как определено в трастовом договоре облигаций". Компания связывает это с включением ее акционера владеющего 28,64% акций, российского бизнесмена Романа Абрамовича в санкционный список.

Ранее глава МИД Британии оценила возможность отмены санкций против российских олигархов. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс считает, что санкции против российских бизнесменов вряд ли будут отменены в ближайшем будущем.

Власти Великобритании внесли в санкционные списки миллиардера и владельца футбольного клуба "Челси" Романа Абрамовича, генерального директора "Роснефти" Игоря Сечина, предпринимателя Олега Дерипаску, председателя банка "Россия" Дмитрия Лебедева, главу банка ВТБ Андрея Костина, председателя совета директоров "Газпрома" Алексея Миллера и главу "Транснефти" Николая Токарева. Также в "черном списке" оказались депутаты Госдумы, голосовавшие за признание независимости ДНР и ЛНР, ряд российских чиновников и публичных личностей, в том числе журналистов.

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