Arla приостановила продажу кефира из-за ассоциаций продукта с Россией

«Это правда, что Arla решила временно прекратить продажу кефира. Содержимое продукта на 100% состоит из шведского сырья, но упаковка ассоциируется с Россией таким образом, который мы не считаем уместным в нынешних обстоятельствах. Продукт вернется в магазин с другим дизайном позже в этом году», — приводятся в материале слова менеджера по коммуникациям Arla Каролины Старк.