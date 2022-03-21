Arla приостановила продажу кефира из-за ассоциаций продукта с Россией

Датско-шведская компания-производитель молочных продуктов Arla временно приостановила продажу кефира. В организации считают, что упаковка продукта с куполами храма Василия Блаженного ассоциируется с Россией и является «неуместной в нынешних обстоятельствах». Об этом сообщает Dagens Nyheter.
«Это правда, что Arla решила временно прекратить продажу кефира. Содержимое продукта на 100% состоит из шведского сырья, но упаковка ассоциируется с Россией таким образом, который мы не считаем уместным в нынешних обстоятельствах. Продукт вернется в магазин с другим дизайном позже в этом году», — приводятся в материале слова менеджера по коммуникациям Arla Каролины Старк.
При этом в Dagens Nyheter отметили, что другие продукты компании «с восточными названиями», например Smetena, останутся на прилавках магазинов. В Arla считают, что упаковка этого продукта более нейтральна, чем у кефира.