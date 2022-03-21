Мировые сельскохозяйственные гиганты  отказались покидать Россию

Крупнейшие сельскохозяйственные гиганты продолжают работать в России, несмотря на требования США и Европы разорвать экономические связи с Москвой. Об этом в своей статье на сайте Wall Street Journal написал обозреватель Патрик Томас.

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Он отметил, что свою деятельность в России в отличие от западных нефтяных компаний и сетей быстрого питания не прекратили Cargill, Bayer AG и Archer Daniels Midland. По словам Томаса, организации по-прежнему продают семена и обрабатывают урожай.

Автор статьи подчеркнул, что европейские и американские производители пищи, лекарств и потребительских товаров хотят остаться в стране, поскольку их продукция необходима гражданам.