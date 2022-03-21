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1 час назад

Мировые сельскохозяйственные гиганты  отказались покидать Россию

Елена Прошина

Крупнейшие сельскохозяйственные гиганты продолжают работать в России, несмотря на требования США и Европы разорвать экономические связи с Москвой. Об этом в своей статье на сайте Wall Street Journal написал обозреватель Патрик Томас.

Мировые сельскохозяйственные гиганты отказались покидать Россию
Фото: ТАССТАСС

Он отметил, что свою деятельность в России в отличие от западных нефтяных компаний и сетей быстрого питания не прекратили Cargill, Bayer AG и Archer Daniels Midland. По словам Томаса, организации по-прежнему продают семена и обрабатывают урожай.

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Автор статьи подчеркнул, что европейские и американские производители пищи, лекарств и потребительских товаров хотят остаться в стране, поскольку их продукция необходима гражданам.

Также Томас обратил внимание на то, что Россия играет все более существенную роль в обеспечении продовольствием людей со всей планеты и прекращение деятельности иностранных сельскохозяйственных компаний в РФ может оказать серьезное влияние на мировые поставки вплоть до нехватки еды для населения Земли, заключил обозреватель.

Компании,Экономика,Патрик Томас,
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