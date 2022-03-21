Мировые сельскохозяйственные гиганты  отказались покидать Россию

Крупнейшие сельскохозяйственные гиганты продолжают работать в России, несмотря на требования США и Европы разорвать экономические связи с Москвой. Об этом в своей статье на сайте Wall Street Journal написал обозреватель Патрик Томас.
Он отметил, что свою деятельность в России в отличие от западных нефтяных компаний и сетей быстрого питания не прекратили Cargill, Bayer AG и Archer Daniels Midland. По словам Томаса, организации по-прежнему продают семена и обрабатывают урожай.
Автор статьи подчеркнул, что европейские и американские производители пищи, лекарств и потребительских товаров хотят остаться в стране, поскольку их продукция необходима гражданам.
Также Томас обратил внимание на то, что Россия играет все более существенную роль в обеспечении продовольствием людей со всей планеты и прекращение деятельности иностранных сельскохозяйственных компаний в РФ может оказать серьезное влияние на мировые поставки вплоть до нехватки еды для населения Земли, заключил обозреватель.