РСПП предложил ограничить зарубежных акционеров в правах

РСПП предлагает временно ограничить права акционеров-нерезидентов и акционеров с неустановленным гражданством. Об этом говорится в письме, которое президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин направил министру экономического развития Максиму Решетникову. В нем изложены предложения по стабилизации корпоративных отношений в условиях ужесточившихся санкций. С ним ознакомилось РБК, его подлинность подтвердил источник в РСПП.

Фото: ТАСС ТАСС

Одна из необходимых мер, с точки зрения РСПП, — ограничение прав акционеров-нерезидентов и акционеров с неустановленным гражданством. Это целесообразно, если они являются участниками обществ, включенных в перечень стратегических предприятий, или компаний с госучастием, или компаний, в которых организации с госучастием или стратегические предприятия владеют пакетом от 20%.

Таких акционеров РСПП предложил временно лишить права голоса на общем собрании, возможности требовать выкупа бумаг и ряда других корпоративных прав.