Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+7° в 
USD 104.68EUR 115.60
Войти в почту
1 час назад

РСПП предлагает ограничить зарубежных акционеров в правах

BFM.RUBFM.RUиещё 2

РСПП предлагает временно ограничить права акционеров-нерезидентов и акционеров с неустановленным гражданством. Об этом говорится в письме, которое президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин направил министру экономического развития Максиму Решетникову. В нем изложены предложения по стабилизации корпоративных отношений в условиях ужесточившихся санкций. С ним ознакомилось РБК, его подлинность подтвердил источник в РСПП.

РСПП предложил ограничить зарубежных акционеров в правах
Фото: ТАССТАСС

Одна из необходимых мер, с точки зрения РСПП, — ограничение прав акционеров-нерезидентов и акционеров с неустановленным гражданством. Это целесообразно, если они являются участниками обществ, включенных в перечень стратегических предприятий, или компаний с госучастием, или компаний, в которых организации с госучастием или стратегические предприятия владеют пакетом от 20%.

Таких акционеров РСПП предложил временно лишить права голоса на общем собрании, возможности требовать выкупа бумаг и ряда других корпоративных прав.

Предлагаемые инициативы направлены на защиту национальных интересов в изменившихся условиях ведения бизнеса, пояснил РБК вице-президент РСПП Александр Варварин. Он подчеркнул, что эти меры должны носить временный характер, например действовать до конца 2022 года.

Компании,Александр Варварин,Александр Шохин,Максим Решетников,Российский союз промышленников и предпринимателей,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители