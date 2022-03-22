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1 час назад

«Детский мир» зафиксировал цены на одежду и обувь на три месяца

Лера Букина

Ретейлер «Детский мир» после совещания с представителями Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России принял решение зафиксировать на трехмесячный срок цены на одежду и обувь на уровне января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

«Детский мир» зафиксировал цены на одежду и обувь на три месяца
Фото: ТАССТАСС

Из-за поступивших обращений граждан ФАС России ранее направила в группу компаний ПАО «Детский мир» запрос с требованием предоставить сведения, которые нужны для анализа обоснованности роста цен. Компания, в свою очередь, сообщила, что рост стоимости ряда детских товаров связан с увеличением денежных обязательств и расходов ретейлера, отменой всех промо-акций на товары и возникновением высокого спроса на продукцию, отмечается в материале.

«По результатам ряда совещаний «Детский мир» проинформировал ФАС России о том, что на три месяца фиксирует цены на отдельные позиции товаров в категориях «одежда» и «обувь» на уровне января 2022 года», - подчеркивается в заявлении.

В ведомстве указали на то, что ранее ретейлер решил пойти на добровольное ограничение наценок на некоторые группы товаров для поддержки населения. В категориях «детское питание», «кормление и уход», «подгузники и гигиена» определили позиции, по которым предельные наценки понижены в среднем на 16%. В ведомстве также подчеркнули, что компания берет на себя обязательство обеспечить наличие этих товаров на полках магазинов.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба России выдала предостережения должностным лицам туроператоров «Мультитур» и «Дельфин», а также группы компаний Atelika Hotel Group в связи с их заявлениями в СМИ о повышении цен на летний отдых в России.

Компании,ФАС России,
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