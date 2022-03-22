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1 час назад

Иностранцы стали искать партнеров для управления своим бизнесом в России

Газета.RuГазета.Ru

Многие иностранные инвесторы начали искать локальных партнеров, которым можно было бы доверить управление активами бизнеса. Об этом пишет РБК.

Иностранцы стали искать в РФ партнеров для управления бизнесом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным инвестиционной компании Aspring Capital, в 2021 году не было зарегистрировано ни одного обращения по поводу передачи управления активами партнерам из России. В 2022 году компания получила уже 10 таких заявок, и их число продолжает расти.

Участники рынка отметили, что при передаче управления акционеры меньше всего думают о заработке. Компании скорее всего хотят сохранить текущие активы, передав их надежному управленцу. Это нужно, чтобы потом вернуться на российский рынок при стабилизации международной ситуации.

18 марта международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings приняло решение понизить долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России с отметки «ССС-» до «СС», оставив негативный прогноз. Связано это, в первую очередь, с тем, что инвесторы не получили 16 марта купонный платеж в долларах США по еврооблигациям российского правительства.

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