В США предложили наказать оставшиеся в России компании

Глава Комитета Палаты представителей США по надзору и реформам Кэролин Мэлони разработала законопроект, который запрещает американскому правительству вести дела с работающими в России компаниями. Об этом сообщается на сайте комитета.

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«Хотя многие компании приняли правильное решение прекратить или значительно ограничить свою деятельность в России, некоторым сделать это не удалось. Вот почему сегодня я вношу этот закон, основанный на здравом смысле, чтобы поддержать усилия администрации Байдена-Харрис по изоляции России», - заявила Мэлони.

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Она подчеркнула, что «ни один доллар» американских налогоплательщиков не должен пойти на поддержку действий России на Украине.

В законопроекте Мэлони подчеркивается, что компании, продолжающие работать в РФ, «подрывают интересы национальной безопасности» США.

Документ предлагает запретить федеральному правительству закупать товары или услуги у компаний, которые продолжают вести бизнес в России. Действующие контракты с такими компаниями должны быть расторгнуты, считает Мэлони.

При этом она предложила «делать разумные исключения для товаров или услуг, «приобретаемых на благо Украины или для удовлетворения основных человеческих потребностей, а также для случаев, когда запрет или расторжение контракта не отвечало бы национальным интересам США».

На фоне украинского кризиса многие зарубежные компании объявили о приостановке работы в России (часть из них также заморозили работу в Белоруссии).

В их числе - IKEA, McDonald’s, H&M, Inditex (Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka).

В McDonald's в России работает более 62 тысяч человек, а на предприятиях поставщиков - еще около ста тысяч. В компании заявили, что на время приостановки работы все сотрудники продолжат получать полную зарплату, основанную на среднемесячном годовом доходе.

В IKEA также объявили, что все 15 тысяч сотрудников сохранят свои рабочие места и зарплату.

Глава американо-канадского концерна Restaurant Brands International (RBI) Дэвид Шир заявлял, что Burger King продолжает работать в России, несмотря на желание компании приостановить работу. RBI не владеет контрольным пакетом акций Burger King на российском рынке, а создатель «Шоколадницы» Александр Колобов, который отвечает за примерно 800 ресторанов Burger King, отказался прекращать работу по требованию концерна.

Глава Союза французских предпринимателей (MEDEF) Жоффруа Ру де Безье заявил, что французские компании Auchan, Danone, Decathlon и Leroy Merlin не планируют прекращать работу в России.