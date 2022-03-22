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1 час назад

"Ъ": Red Wings планирует вернуть Airbus иностранным собственникам

Газета.RuГазета.Ruиещё 5

Российская авиакомпания Red Wings планирует вернуть иностранным собственникам восемь оставшихся у нее самолетов Airbus, сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на источники в авиаотрасли.

Red Wings вернет самолеты Airbus иностранным собственникам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, такая мера позволит защитить принадлежащие Red Wings самолеты SSJ 100 от арестов за рубежом. Согласно опасениям юристов, отечественные самолеты могут быть изъяты у авиакомпании, если к 28 марта они не вернут иностранным собственникам Boeing и Airbus.

«Совет директоров принял такое решение, осталось получить разрешение правкомиссии на вывоз», — рассказал один из собеседников газеты.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о регистрации прав на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний.

Также Минтранс опубликовал постановление, в котором предложил удерживать взятые в лизинг самолеты на территории России и платить за них в рублях. Позднее начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов сообщил о переводе в российский реестр 176 самолетов.

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