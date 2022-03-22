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22 минуты назад

Касперская заявила о «табунах» айтишников, покинувших Россию

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Сооснователь «Лаборатории Касперского» и президент InfoWatch Наталья Касперская заявила, что из России массово уезжают IT-специалисты. Основной поток пришёлся на конец февраля — начало марта. Айтишники переезжают в ближнее зарубежье. По мнению Касперской, этот «табун» скоро вернётся на родину. Многие из специалистов не уволились, а просто поменяли место нахождения.

Касперская заявила о покинувших Россию «табунах» айтишников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению Касперской, для возвращения программистов правительству нужна грамотная пиар-кампания.

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«(Отток) связан не с материальной составляющей, а с тонкой душевной организацией наших айтишников. Они люди молодые, во многом связаны с Западом, работали на западном "железе", такой слом системы приводит их в трепет, поэтому их надо успокаивать. А в целом я считаю, что очень хорошие возможности сейчас открываются и для отечественных компаний, надо не упустить эти возможности», — заявила глава InfoWatch.

Также властям придётся пересмотреть финансирование отрасли. По словам Касперской, многие иностранные компании отменили или изменили контракты, начали сокращать и замораживать инвестиции из-за нестабильной обстановки.

«Государственная поддержка на этот переходный период очень важна. Дальше, я думаю, всё выровняется, но пока это нужно», — подчеркнула Касперская.

Со льготными кредитами вопрос тоже не решился. Президент InfoWatch утверждает, что IT-компании, обращаясь в банки, получают предложения со ставками в 22–23%, а обещанные 3% пока недоступны.

«Нужна совместная работа в этом направлении», — считает Касперская.

Отток специалистов прогнозировали ещё 28 февраля, когда около 5000 человек начали подготовку к переезду. В конце февраля айтишники начали создавать чаты по обмену опытом эмиграции, где рассказывали о планах уехать на Кипр, в Грузию, Турцию, Литву и США. Многих сотрудников перевозили сами компании. При этом ещё 30 января, до введения санкций против РФ из-за военной операции на Украине, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что стране не хватает 1 млн IT-специалистов.

Правительство срочно стало разрабатывать проект, который сможет остановить отток программистов за рубеж. Минцифры предложило отменить для отрасли налоги на 3 года, предложить специалистам льготную ипотеку и отсрочку от армии.

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