Крупнейший контейнерный перевозчик прекращает работу в РФ

Крупнейший в мире контейнерный перевозчик накануне разослал уведомление клиентам о начале сворачивания бизнес-активности в нашей стране.

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«К сожалению, на сегодняшний момент у нас нет ясности относительно перспектив возобновления деятельности Maersk в России», — говорится в заявлении компании.

Клиентам, чьи грузы находятся в процессе доставки, компания пообещала исполнить свои обязательства.

До конца апреля Maersk планирует вывезти из России все контейнеры, всего их около 50 тысяч.

Датская компания владеет 31% российского портового оператора Global Ports, управляющего шестью терминалами в нашей стране и двумя в Финляндии.