Крупнейший контейнерный перевозчик прекращает работу в РФ

Крупнейший в мире контейнерный перевозчик накануне разослал уведомление клиентам о начале сворачивания бизнес-активности в нашей стране.
«К сожалению, на сегодняшний момент у нас нет ясности относительно перспектив возобновления деятельности Maersk в России», — говорится в заявлении компании.
Клиентам, чьи грузы находятся в процессе доставки, компания пообещала исполнить свои обязательства.
До конца апреля Maersk планирует вывезти из России все контейнеры, всего их около 50 тысяч.
Датская компания владеет 31% российского портового оператора Global Ports, управляющего шестью терминалами в нашей стране и двумя в Финляндии.
Группе также принадлежат более 70 контейнерных терминалов по всему миру, флот состоит из 786 судов. Офисы Maersk в России находятся в Санкт-Петербурге, Новороссийске, Калининграде и Владивостоке. Датская компания насчитывает около 500 сотрудников в России.