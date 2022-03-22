Минтранс: Россия окончательно потеряла 78 самолетов из-за санкций

Введенные западными странами санкции против России привели к «потере» российскими авиакомпаниями в общей сложности 78 самолетов. Об этом сегодня заявил глава Минтранса Виталий Савельев, пишет ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции, запретив в том числе и продажу, передачу, поставки или экспорт самолетов и любых компонентов в Россию.

14 марта президент РФ Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки гражданской авиации, предусматривающий возможность регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний, а также выдавать им отечественные сертификаты летной годности.

Сегодня в ходе заседания комитета по экономической политике Совета Федерации министр транспорта РФ Виталий Савельев проинформировал, что в российские реестр были переведены почти 800 самолетов.

«Страхуем их в российской страховой компании (…) «Потеряли» 78 машин», - пояснил он.

По словам министра, всего на момент введения санкций у России было 1367 машин, 78 из которых были арестованы в иностранных государствах и уже не вернутся в Россию.