Россия начала терять самолеты из-за санкций

Министр транспорта России Виталий Савельев в ходе заседания комитета по экономической политике Совета Федерации заявил, что Россия потеряла 78 из 1367 самолетов из-за санкций, передает ТАСС.

По его словам, порядка 700 самолетов было переведено в российский реестр.

Савельев отметил, что при благоприятном развитии ситуации объем авиаперевозок в текущем году может составить до 90 миллионов человек. При этом чиновник добавил, что иностранные авиакомпании пускать на внутренние перевозки нельзя, так как это поставит крест на отрасли.

Глава Минтранса сообщил, что после окончания спецоперации на Украине некоторые пункты российской транспортной стратегии до 2035 года могут быть пересмотрены.

Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям, в парке воздушных судов которых имеются самолеты иностранных реестров, приостановить все рейсы за рубеж с 6 марта. Об этом пишет ТАСС.

В ведомстве уточнили, что рекомендация связана с высокой степенью риска задержания или ареста за рубежом российских воздушных судов, которые находятся в лизинге у зарубежных авиакомпаний и, как следствие, не зарегистрированы в России.

Отмечалось, что полеты российских авиакомпаний внутри страны продолжаются без ограничений.

Европейское агентство по безопасности полетов (EASA — авиарегулятор Евросоюза) лишил российские авиакомпании сертификатов на полеты в небе стран ЕС. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление регулятора.

Отмечается, что без сертификата летной годности воздушное судно не может выполнять полеты. Документ выдает орган гражданской авиации того государства, где самолет зарегистрирован.

«Перечисленные в списке компании не могут пользоваться возможностями, предоставляемыми сертификатами до того момента, пока действие данных сертификатов не будет восстановлено», — отмечается в заявлении.

Ранее страны ЕС обнародовали пакет санкций, согласно которому европейским компаниям запрещены поставки в Россию гражданских самолетов иностранного производства и запчастей к ним. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран также закрыли небо для российских самолетов.

Минтранс России опубликовал проект постановления правительства РФ, призванный сохранить на территории страны парк иностранных самолетов. Соответствующие документы опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что в целях бесперебойной эксплуатации иностранных воздушных судов и авиационных двигателей предлагается установить особенности исполнения договоров лизинга иностранных воздушных судов и авиационных двигателей, принадлежащих лизингодателям иностранных государств, совершающих в отношении РФ, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия.

Уточняется, что в случае расторжения договора по требованию лизингодателя, в том числе при наличии требования о досрочном возврате иностранного воздушного судна или авиационного двигателя арендатор осуществляет возврат иностранного воздушного судна или авиационного двигателя на основании решения Правительственной комиссии по импортозамещению с указанием порядка и условий осуществления такого возврата. Если комиссия не разрешает возврат, авиакомпании продолжат пользоваться техникой до окончания срока лизингового контракта.

В проекте отмечается, что документ применяется к договорам, заключенным до 24 февраля 2022 года.

Ранее, 9 марта, премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства заявил, что власти помогут российским авиакомпаниям сохранить парк иностранных самолетов, объявил о налоговых послаблениях для вкладчиков банков и владельцев авто и рассказал о защите российских компаний от зарубежных совладельцев. При этом, по словам премьера, перечень мер будет постоянно пополняться исходя из развития событий.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий регистрацию иностранных самолетов, находящиеся в лизинге у отечественных авиакомпаний. Выдача российских сертификатов позволит перевозчикам сохранить эти воздушные суда и использовать их на внутренних направлениях.

Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, изменяет правила государственной регистрации гражданских самолетов в реестре воздушных судов РФ и прав на воздушные суда и сделки с ними. В частности, Россия будет сама регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний, и выдавать им российские сертификаты летной годности. Соответствующие поправки внесены в Воздушный кодекс РФ и ряд законодательных актов.

Сообщается, что сертификацию гражданских воздушных судов будут осуществляться сертификационные центры и испытательные лаборатории. Требования к ним должен определить Минтранс.

Ранее Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям, владеющим самолетами в лизинге от иностранных лизингодателей и зарегистрированным в зарубежных реестрах, остановить полеты за рубеж. Также сообщалось, что с 13 марта управление гражданской авиации Бермудских островов (BCAA) приостановило действие сертификатов летной годности самолетов, используемых в России. На Бермудах зарегистрировано 745 самолетов российских авиакомпаний, в частности "Аэрофлота", S7, "Уральских авиалиний", Utair. Представители авиакомпаний ранее сообщали, что без действующих сертификатов выполнять полеты невозможно.

Авиакомпания Red Wings планирует вернуть восемь самолетов Airbus иностранным собственникам. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники в авиаотрасли и госкорпорации «Ростех».

По данным собеседников газеты, это должно защитить принадлежащие перевозчику самолеты SSJ 100 от риска арестов за границей. Юристы опасаются, что у компаний, не вернувших свои Boeing и Airbus иностранным собственникам, могут изъять российские самолеты.

Отмечается, что Red Wings еще предстоит получить разрешение правкомиссии на вывоз лайнеров.

Согласно данным на сайте авиакомпании, перевозчик эксплуатировал 12 самолетов Airbus, а также десять SSJ 100 и три Boeing 777.

На фоне спецоперации РФ на Украине Евросоюз закрыл небо для российских самолетов, а также обязал лизинговые компании разорвать контракты с перевозчиками из России. После этого российские воздушные суда начали задерживать в Европе.

Авиаперевозчики России опасаются, что за рубежом начнут арестовывать отечественные самолёты Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). На такие меры Запад может пойти, если российские авиакомпании после 28 марта не вернут воздушные судна, находящиеся в лизинге. Кроме того, Евросоюз может перестать обслуживать для российских авиаперевозчиков самолёты Airbus, как это ранее сделали США с лайнерами Boeing.

После введённых ЕС и США санкций большинство российских авиакомпаний прекратили полёты за границу. Сейчас Росавиация выдаёт разрешения на вылет только в те страны, которые дали России «хотя бы минимальные гарантии сохранности» самолётов, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники в отрасли.

Санкции Евросоюза требуют от российских перевозчиков вернуть полученные в лизинг самолёты до 28 марта. При этом ещё 14 марта президент России Владимир Путин подписал закон, которым разрешил не возвращать иностранные лайнеры их владельцам и задействовать эти судна на внутренних линиях.

Летать в другие страны продолжат отечественные суперджеты. Но юристы предупреждают, что Запад в ответ на невозвращение своих самолётов начнёт арестовывать SSJ-100, отмечает издание.

Поэтому российский лоукостер Red Wings (входит в «Ростех») решил вернуть восемь остававшихся у него Airbus. Руководство компании полагает, что это позволит «исключить риски» ареста суперджетов. Однако «Россия», крупнейший эксплуатант SSJ-100 (68 лайнеров), не станет возвращать иностранные самолёты, сообщила газета. В противном случае так же пришлось бы поступить и всей группе «Аэрофлот».

Ранее «Секрет» сообщал, что международный аэропорт Шереметьево, который считается самым крупным в России, с 16 марта отправил в простой порядка 6000–7000 сотрудников. Это 40% всего персонала воздушной гавани. Руководство приняло такое решение на фоне кризиса в авиаотрасли из-за санкций США и Евросоюза.

Россия будет вынуждена удерживать взятые в лизинг зарубежные самолеты, однако насколько это будет успешным, покажет только практический опыт, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

Минтранс предложил удерживать в России взятые в лизинг за рубежом иностранные самолеты и платить за них в национальной валюте. Проект соответствующего постановления опубликован на портале проектов нормативных актов.

«Чтобы сохранить транспортную доступность регионов и авиационную подвижность населения, Россия должна продолжить эксплуатацию самолетов зарубежного производства, это необходимое условие. А вот удастся ли это сделать – нужно приложить все усилия и сделать все возможное, чтобы этого добиться, но только практический опыт покажет, насколько эти усилия будут успешными. В моем представлении это возможно, но масштаб трудностей, с которыми мы столкнемся, пока неясен», - объяснил Пантелеев.

Он напомнил, что физической возможности забрать свои самолеты обратно у зарубежных компаний нет.

«Многие лизинговые компании уже потребовали вернуть свои самолеты, но мы же отлично понимаем, что Евросоюз издает документ, который заставляет лизинговые компании требовать самолеты обратно. Российское правительство может выпустить документ, который запретит выдавать самолеты и предложит некий вариант решения этой проблемы. А дальше – чья возьмет. Мы отлично понимаем, что у лизингодателей технической возможности изъять из эксплуатации самолеты, находящиеся на территории России, нет», - рассказал эксперт.

Со своей стороны, президент международного агентства «Безопасность полетов» Валерий Шелковников предположил в беседе с «Радиоточкой НСН», что решение по лизинговым самолетам очень сложное и, вероятно, будет приниматься совместными усилиями нескольких ведомств.

«В советское время сложные вопросы всегда поручали министерству юстиции, потому что авиаторы или транспортники не обладают глубокими знаниями в этой области. Надо делать под эгидой правительства специальную комиссию, а не поручать это одному Минтрансу. Они должны приглашать и Минэкономразвития, и МИД, и много-много организаций, а главная – Минюст. Не дай Бог, мы что-то натворим. Хочется национализировать, как сделал Владимир Ильич Ленин, но после этого Антанта захватила большую территорию – Англия, Франция, Германия напали на нас, чтобы вернуть золотые займы, которые получила Россия», - напомнил специалист.

Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев назвал незаконным требование вернуть самолеты, переданные по лизингу авиакомпании "Аврора".

"Лизинг - это же не аренда. Это при аренде тебе что-то дали, ты платишь ежемесячно, потом отдаешь обратно. А при лизинге тебе это передают, за тобой сохраняется обязательство постепенно расплачиваться за переданные, скажем, активы, в данном случае - за переданный самолет. Мы будем постепенно расплачиваться, ничего в этом отношении не изменилось. Пожелание о возврате судов является просто незаконным", - сообщил он журналистам во вторник.

Ранее Управление гражданской авиации принадлежащих Великобритании Бермудских островов (BCAA) сообщило о приостановке действия сертификатов летной годности самолетов российских авиакомпаний, эксплуатируемых в соответствии с соглашением между двумя странами. Вслед за этим Авиационное управление Ирландии (IAA) также отозвало сертификаты летной годности у самолетов российских авиакомпаний. До недавнего времени наибольшая часть российских самолетов находилась в реестрах Бермуд или Ирландии. По оценкам Минтранса РФ, из более 1 350 самолетов около 740 судов было зарегистрировано в иностранных реестрах.