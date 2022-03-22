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32 минуты назад

Oriflame ограничит продажи товаров для россиян

Российская ГазетаРоссийская Газета

Шведская косметическая компания Oriflame ограничит продажи на территории России - незарегистрированные пользователи не смогут купить продукцию онлайн. Об этом говорится в сообщении компании.

Oriflame ограничит продажи товаров для россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме того, Oriflame приостановит инвестиции в маркетинг, тренинги и другие мероприятия.

В компании пояснили, что ограничения связаны с "рядом операционных и юридических сложностей".

Ранее шведские СМИ сообщили, что Oriflame намерена остаться на российском рынке. По данным газеты Aftonbladet, в 2021 году на Россию приходилось 16% всех продаж компании, что составило чуть более миллиарда евро.

Oriflame была основана в 1967 году. Сейчас компания работает более чем в 60 странах, заводы действуют в Швеции, Польше, Китае, России и Индии.

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