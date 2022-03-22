Oriflame ограничит продажи товаров для россиян

Шведская косметическая компания Oriflame ограничит продажи на территории России - незарегистрированные пользователи не смогут купить продукцию онлайн. Об этом говорится в сообщении компании.
Кроме того, Oriflame приостановит инвестиции в маркетинг, тренинги и другие мероприятия.
В компании пояснили, что ограничения связаны с "рядом операционных и юридических сложностей".
Ранее шведские СМИ сообщили, что Oriflame намерена остаться на российском рынке. По данным газеты Aftonbladet, в 2021 году на Россию приходилось 16% всех продаж компании, что составило чуть более миллиарда евро.
Oriflame была основана в 1967 году. Сейчас компания работает более чем в 60 странах, заводы действуют в Швеции, Польше, Китае, России и Индии.