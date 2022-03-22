Италия заморозила активы российских олигархов на 800 млн евро

«Санкции, которые мы согласовали с нашими партнерами, ставят целью привести российское правительство к прекращению боевых действий, серьезно и искренне сесть за стол переговоров. Перед Россией, которая хотела нас разделить, мы показали единство как ЕС и как НАТО. Эти санкции тяжело ударили по российской экономике, финансовым рынкам и личным состояниям людей, близких к президенту Путину. В Италии мы заморозили имущество олигархов, попавших в списки ЕС, на более чем 800 миллионов евро», - подчеркнул он.