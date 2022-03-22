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1 час назад

Италия заморозила активы российских олигархов на 800 млн евро

Лера Букина

Италия решила заморозить активы российских олигархов, которые попали под ограничения ЕС, на сумму более 800 млн евро. Об этом заявил итальянский премьер-министр Марио Драги, выступая в палате депутатов национального парламента после видеоконференции Владимира Зеленского, передает РИА Новости.

Италия заморозила активы российских олигархов на 800 млн евро
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Санкции, которые мы согласовали с нашими партнерами, ставят целью привести российское правительство к прекращению боевых действий, серьезно и искренне сесть за стол переговоров. Перед Россией, которая хотела нас разделить, мы показали единство как ЕС и как НАТО. Эти санкции тяжело ударили по российской экономике, финансовым рынкам и личным состояниям людей, близких к президенту Путину. В Италии мы заморозили имущество олигархов, попавших в списки ЕС, на более чем 800 миллионов евро», - подчеркнул он.

Ранее западные страны в ответ на спецоперацию России на Украине, которая началась 24 февраля, ввели масштабные экономические санкции.

20 марта министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что власти Франции заморозили средства Центрального банка России на сумму €22 млрд, а также счета и недвижимость частных лиц, попавших под антироссийские санкции западных стран.

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