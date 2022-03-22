России отказали в иностранных компонентах для МС-21

Иностранные производители отказались поставлять компоненты, необходимые для производства самолета МС-21. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в эфире телеканала "Россия 24".

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"Нам отказано в поставке компонентов в рамках нашей широкой международной кооперации. Даже заранее предоплаченные заказы, они сегодня заморожены и не поставляются," - отметил министр, подчеркнув, что зарубежные партнеры отказались объяснить причину отказов от сотрудничества.

По словам Мантурова, производство импортозамещенного МС-21 планируется начать с 2024 года.

"В первую очередь это всем известные структуры, которые располагаются на территории России, но мы не исключаем международные кооперации с дружественными нам странами, такие есть", - добавил глава Минпромторга, говоря об участниках программы импортозамещения.

В конце декабря самолет МС-21 получил базовый сертификат типа. Как пояснили в минпромторге, базовый сертификат включает крыло из иностранных материалов и импортный двигатель. В свою очередь, в Росавиации отметили, что выданный документ подтверждает соответствие самолета требованиям, предъявляемым к гражданской авиационной технике.

МС-21 - новый российский пассажирский лайнер, вмещающий до 250 человек. Передать заказчикам первые самолеты планируется в 2022 году, четыре из них уже готовы.