Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+10° в 
USD 104.68EUR 115.60
Войти в почту
1 час назад

Иностранные компании отказались поставлять компоненты для самолета МС-21

Российская ГазетаРоссийская Газета

Иностранные производители отказались поставлять компоненты, необходимые для производства самолета МС-21. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в эфире телеканала "Россия 24".

России отказали в иностранных компонентах для МС-21
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Нам отказано в поставке компонентов в рамках нашей широкой международной кооперации. Даже заранее предоплаченные заказы, они сегодня заморожены и не поставляются," - отметил министр, подчеркнув, что зарубежные партнеры отказались объяснить причину отказов от сотрудничества.

По словам Мантурова, производство импортозамещенного МС-21 планируется начать с 2024 года.

"В первую очередь это всем известные структуры, которые располагаются на территории России, но мы не исключаем международные кооперации с дружественными нам странами, такие есть", - добавил глава Минпромторга, говоря об участниках программы импортозамещения.

Новый российский самолёт МС-21 проверят полётами при сверхнизких температурах

В конце декабря самолет МС-21 получил базовый сертификат типа. Как пояснили в минпромторге, базовый сертификат включает крыло из иностранных материалов и импортный двигатель. В свою очередь, в Росавиации отметили, что выданный документ подтверждает соответствие самолета требованиям, предъявляемым к гражданской авиационной технике.

МС-21 - новый российский пассажирский лайнер, вмещающий до 250 человек. Передать заказчикам первые самолеты планируется в 2022 году, четыре из них уже готовы.

Доля композитов в конструкции самолета составляет около 40%, что является рекордным показателем для среднемагистральных самолетов. Конструкторам удалось увеличить ширину фюзеляжа и расширить салон, что повышает комфортность самолета для пассажиров.

Компании,Денис Мантуров,Минпромторг,Росавиация,
117
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители