В Санкт-Петербурге регистрируют товарный знак ИДЕЯ

Роспатент принял заявку от компании "Люксорта-Сервис" (город Санкт-Петербург), которая занимается дизайном и ремонтом квартир, на регистрацию товарного знака "ИДЕЯ", следует из материалов заявки.

Фото: Global Look Press Global Look Press

Изображение товарного знака выполнено в цветах и стиле другого бренда - шведской компании IKEA, представляя собой практически его аналог. Коме того, одним из слоганов бренда является фраза - "Есть идея - есть IKEA".

Согласно информации на сайте ремонтной компании, ее гендиректором является Константин Куккоев. На прошлой неделе дизайнер из Ленинградской области Константин Куккоев подал иск в суд, потребовав от шведской торговой сети 1 квадриллион рублей из-за срыва планов его дизайн-студии после приостановки деятельности компании в России.

Куккоев заявлял, что в связи с этой ситуацией стал плохо себя чувствовать. Кроме того, дизайнер считает недопустимым такое отношение к клиентам.