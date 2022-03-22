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3 часа назад

Роспатент принял заявку на регистрацию отечественной ИКЕИ

РИА НедвижимостьРИА Недвижимость

Роспатент принял заявку от компании "Люксорта-Сервис" (город Санкт-Петербург), которая занимается дизайном и ремонтом квартир, на регистрацию товарного знака "ИДЕЯ", следует из материалов заявки.

В Санкт-Петербурге регистрируют товарный знак ИДЕЯ
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

Изображение товарного знака выполнено в цветах и стиле другого бренда - шведской компании IKEA, представляя собой практически его аналог. Коме того, одним из слоганов бренда является фраза - "Есть идея - есть IKEA".

Согласно информации на сайте ремонтной компании, ее гендиректором является Константин Куккоев. На прошлой неделе дизайнер из Ленинградской области Константин Куккоев подал иск в суд, потребовав от шведской торговой сети 1 квадриллион рублей из-за срыва планов его дизайн-студии после приостановки деятельности компании в России.

Куккоев заявлял, что в связи с этой ситуацией стал плохо себя чувствовать. Кроме того, дизайнер считает недопустимым такое отношение к клиентам.

IKEA 4 марта сообщила, что приостанавливает все продажи в России. Магазины шведской мебели и товаров для дома не будут работать три месяца - до конца мая. IKEA пообещала выполнить все заказы, оформленные и оплаченные российскими покупателями по 3 марта включительно. По данным зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александра Шершукова, IKEA планировала сохранить в России рабочие места.

Компании,Александр Шершуков,Роспатент,Ikea,
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