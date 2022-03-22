У «Алмаз-Антея» застрял расчет на миллиард долларов

Российский оружейный концерн «Алмаз-Антей» не может получить расчет за поставленную за рубеж продукцию на сумму около одного миллиарда долларов. Об этом на заседании экспертного совета по развитию судостроительной промышленности и морской техники в Госдуме заявил заместитель генерального директора — финансовый директор компании Рустам Улумбеков. Его слова передает ТАСС.