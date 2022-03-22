России отказали в иностранных компонентах для МС-21

«Нам отказано в поставке компонентов в рамках нашей широкой международной кооперации. Даже заранее предоплаченные заказы, они сегодня заморожены и не поставляются», - сказал Мантуров в эфире телеканала «Россия 24».

МС-21 - новый российский пассажирский лайнер, вмещающий до 250 человек. Самолет предназначен для перевозки пассажиров, багажа и грузов на внутренних и международных авиалиниях и призван конкурировать с иностранными аналогами на всех географических рынках. Активная стадия работ над МС-21 ведется с конца 2000-х годов. Сроки его ввода в коммерческую эксплуатацию неоднократно переносились, изначально планировалось, что это произойдет в 2016 году.