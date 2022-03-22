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2 часа назад

России отказали в иностранных компонентах для МС-21

Вероника Полынина

Иностранные компании отказались поставлять комплектующие, необходимые для производства самолета МС-21. Об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров, передает «Российская газета».

России отказали в иностранных компонентах для МС-21
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нам отказано в поставке компонентов в рамках нашей широкой международной кооперации. Даже заранее предоплаченные заказы, они сегодня заморожены и не поставляются», - сказал Мантуров в эфире телеканала «Россия 24».

По словам министра, в 2024 году планируется начать производство импортозамещенного МС-21 с участием структур, расположенных на территории РФ.

«Но мы не исключаем международные кооперации с дружественными нам странами, такие есть», - добавил Мантуров.

В конце декабря самолет МС-21 получил базовый сертификат типа. Документ включает крыло из иностранных материалов и импортный двигатель.

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МС-21 - новый российский пассажирский лайнер, вмещающий до 250 человек. Самолет предназначен для перевозки пассажиров, багажа и грузов на внутренних и международных авиалиниях и призван конкурировать с иностранными аналогами на всех географических рынках. Активная стадия работ над МС-21 ведется с конца 2000-х годов. Сроки его ввода в коммерческую эксплуатацию неоднократно переносились, изначально планировалось, что это произойдет в 2016 году.

Компании,Денис Мантуров,Минпромторг,
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