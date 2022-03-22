Siemens приостановил поставки «Сапсанов» в Россию

«Есть разные поставщики, которые ведут себя по-разному. У нас есть Siemens по "Сапсанам", до последнего мы вели переговоры, и они искали варианты, как четко, вычитывая санкции, они могли бы продолжать действовать. На сегодняшний момент, договор об обслуживании действует», — добавил Белозеров.