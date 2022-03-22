Siemens приостановил поставки «Сапсанов» в Россию

Российские железные дороги получили уведомление от немецкого концерна Siemens о приостановке действия контракта на покупку новых электропоездов «Сапсан». Об этом в рамках открытого диалога в Совфеде сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров, передает «РИА Новости».
«Мы считаем, что вне зависимости от ситуации, мы постараемся до лета к Санкт-Петербургскому форуму запустить новый подвижной состав. Но нас уведомили, что на данный момент приостанавливается контракт по покупке... "Сапсанов"», — сказал Белозеров.
Он отметил, что речь идет о контракте от 2019 года на закупку и техническое обслуживание 13 новых поездов «Сапсан» на общую сумму 1,1 миллиарда евро.
«Есть разные поставщики, которые ведут себя по-разному. У нас есть Siemens по "Сапсанам", до последнего мы вели переговоры, и они искали варианты, как четко, вычитывая санкции, они могли бы продолжать действовать. На сегодняшний момент, договор об обслуживании действует», — добавил Белозеров.
При этом он подчеркнул, что в России есть и свои производители, например группа «Синара» и входящий в нее завод «Уральские локомотивы».