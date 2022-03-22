Магазины duty free попросили господдержки

Президент Общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин планирует в ближайшее время инициировать обсуждение в правительстве вопроса о поддержке магазинов беспошлинной торговли (duty free), сообщает РБК.

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Как отмечают представители этого сектора торговли, из-за санкций, введенных в отношении России, и сокращения пассажиропотока они оказались «на грани выживания» и нуждаются в адресных мерах поддержки.

По данным исполнительного директора Евразийской ассоциации беспошлинной торговли Фатимы Дзоблаевой, в марте спрос на товары года в duty free упал по сравнению с январем-февралем в два раза, снизилась и покупательская способность пассажиров, которые еще продолжают путешествовать. Отмечается, что из-за ослабления курса рубля стоимость товаров в магазинах беспошлинной торговли, номинированная в валюте, стала непривлекательной. Также, отмечает Дзоблаева, у владельцев магазинов появились проблемы c оплатой товаров поставщикам через банки, попавшие под рестрикции, и трудности с логистикой.

К тому же отрасль еще не оправилась от последствий пандемии коронавируса. По информации Евразийской ассоциации беспошлинной торговли, из-за COVID-19 в сравнении с 2019 годом рынок сократился до 70%.

С 28 февраля ряд стран закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов в ответ на спецоперацию на Украине. В ответ Россия ввела ограничения для 37 стран, рейсы в открытые страны отменялись из-за риска ареста российских самолетов. Из-за снижения объема перевозок и интенсивности полетов московский аэропорт Шереметьево уже закрыл два из пяти терминалов.