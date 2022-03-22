Total объявила об уходе из России

Французская нефтегазовая компания TotalEnergies объявила о приостановке деятельности в России. Организация больше не станет выделять капитал для проекта «Арктик СПГ — 2», заключать и продлевать контракты на закупку российской нефти и нефтепродуктов. Об этом говорится в заявлении компании.
«Чтобы действовать ответственно, как европейская компания и в соответствии со своими ценностями, TotalEnergies определила четкие принципы поведения для управления своим бизнесом, связанным с Россией. В частности, мы обеспечим строгое соблюдение текущих и будущих европейских санкций, независимо от того, каковы будут последствия для управления активами компании в России, и постепенно приостановим свою деятельность в РФ, при этом учитывая безопасность своих сотрудников», — сообщается на сайте корпорации.
В заявлении отмечается, что TotalEnergies также прекратит в России развитие своего бизнеса по производству аккумуляторов и смазочных материалов, перестанет выделять капитал для проекта «Арктик СПГ — 2», а также не станет заключать и продлевать контракты на закупку нефти и нефтепродуктов из РФ.