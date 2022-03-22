Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+17° в 
USD 104.07EUR 114.78
Войти в почту
1 час назад

Total объявила об уходе из России

Елена Прошина

Французская нефтегазовая компания TotalEnergies объявила о приостановке деятельности в России. Организация больше не станет выделять капитал для проекта «Арктик СПГ — 2», заключать и продлевать контракты на закупку российской нефти и нефтепродуктов. Об этом говорится в заявлении компании.

Total объявила об уходе из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Чтобы действовать ответственно, как европейская компания и в соответствии со своими ценностями, TotalEnergies определила четкие принципы поведения для управления своим бизнесом, связанным с Россией. В частности, мы обеспечим строгое соблюдение текущих и будущих европейских санкций, независимо от того, каковы будут последствия для управления активами компании в России, и постепенно приостановим свою деятельность в РФ, при этом учитывая безопасность своих сотрудников», — сообщается на сайте корпорации.

Французский гигант откажется от закупок российской нефти

В заявлении отмечается, что TotalEnergies также прекратит в России развитие своего бизнеса по производству аккумуляторов и смазочных материалов, перестанет выделять капитал для проекта «Арктик СПГ — 2», а также не станет заключать и продлевать контракты на закупку нефти и нефтепродуктов из РФ.

Компании,Total,
17
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители