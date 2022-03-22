Total объявила об уходе из России

«Чтобы действовать ответственно, как европейская компания и в соответствии со своими ценностями, TotalEnergies определила четкие принципы поведения для управления своим бизнесом, связанным с Россией. В частности, мы обеспечим строгое соблюдение текущих и будущих европейских санкций, независимо от того, каковы будут последствия для управления активами компании в России, и постепенно приостановим свою деятельность в РФ, при этом учитывая безопасность своих сотрудников», — сообщается на сайте корпорации.