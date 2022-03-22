Мировые корпорации нашли способ продолжить работу в РФ

Мировые корпорации нашли «лазейку», позволяющую им продолжать свой бизнес в России, несмотря на давление западных политиков. Об этом в своей статье в Wall Street Journal написали обозреватели Саабира Чаудхури и Шэрон Терлеп.

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Авторы материала отметили, что крупные иностранные компании обещали остановить производство и сбыт всей продукции за исключением товаров первой необходимости, но в результате лишь начали трактовать как можно шире термин «самого необходимого».