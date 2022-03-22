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35 минут назад

WSJ: мировые корпорации нашли способ продолжить работу в России

Елена Прошина

Мировые корпорации нашли «лазейку», позволяющую им продолжать свой бизнес в России, несмотря на давление западных политиков. Об этом в своей статье в Wall Street Journal написали обозреватели Саабира Чаудхури и Шэрон Терлеп.

Мировые корпорации нашли способ продолжить работу в РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Авторы материала отметили, что крупные иностранные компании обещали остановить производство и сбыт всей продукции за исключением товаров первой необходимости, но в результате лишь начали трактовать как можно шире термин «самого необходимого».

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В качестве примера Чаудхури и Терлеп привели организации, продающие картофельные чипсы, бритвы, освежители воздуха, косметику и мороженое. Обозреватели добавили, что американский и европейский бизнес находится под усиливающимся давлением со стороны своих политиков и активистов, призывающих к дальнейшему сокращению деятельности на территории России из-за проведения ею военной спецоперации на Украине.

Компании,Total,
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