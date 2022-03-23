Nestle оставит россиян без KitKat и Nesquik

Швейцарский концерн Nestle в связи событиями на Украине принял решение приостановить в России работу брендов KitKat и Nesquik. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном в среду.

«Мы приостанавливаем деятельность известных брендов Nestlé, таких как KitKat и Nesquik... Мы уже прекратили импорт и экспорт второстепенных товаров в Россию и из нее, прекратили всю рекламу и приостановили все капиталовложения в страну. Разумеется, мы полностью соблюдаем все международные санкции в отношении России», - указано в заявлении.

В компании также отметили, что не собираются получать прибыль или платить налоги в РФ в ближайшем будущем, однако любая прибыль будет передана организациям по оказанию гуманитарной помощи пострадавшим при конфликте на Украине.

В целях «демилитаризации и денацификации Украины» Россия инициировала спецоперацию в Донбассе. За таким шагом последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против различных секторов российской экономики. Многие иностранные компании объявили о приостановке деятельности в России. В частности, Coca-Cola (бренды Coca-Cola, Fanta, Schweppes, Sprite, Bon Aqua, Fuze Tea и другие) приостанавливает работу производства. Компания будет продавать только товары первой необходимости. Также стало известно, что Danone (бренды Actimel, Danone, «Активиа», «Даниссимо», «Простоквашино», «Растишка», «Тема») остановит инвестпроекты в России. Mars (бренды M&M’s, Snickers, Mars, Dove, Milky Way, Skittles, Twix, Bounty и другие) приостанавливает импорт и экспорт, а также инвестиции в России.