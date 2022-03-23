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1 час назад

Western Union остановит проведение переводов в РФ

Мария Иванова

Американская система денежных переводов Western Union остановит проведение операций в России с 24 марта. Об этом сообщает ТАСС.

Western Union остановит проведение переводов в РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отправитель перевода в РФ, решивший вернуть его, может сделать это в отделениях «Почты России».

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции.

В частности, ЕС и США решили заблокировать активы Банка России и некоторых российских банков. От международной системы межбанковских расчетов SWIFT отключены ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ. РФ. В Россию запретили поставлять наличные доллары и евро.

На фоне украинского кризиса многие зарубежные компании объявили о приостановке работы в России (часть из них также заморозили работу в Белоруссии). В их числе - IKEA, McDonald’s, H&M, Inditex (Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka).

Карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, перестали работать за границей.

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