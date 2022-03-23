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1 час назад

Чубайс покинул Россию

Вероника Полынина

Покинувший пост специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс уехал из России, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Чубайс покинул Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

О том, что Чубайс и его жена Авдотья Смирнова сейчас находятся в Стамбуле, также сообщает РБК со ссылкой на троих знакомых супругов.

Один из собеседников заявил, что экс-представитель президента РФ «собирался вернуться» в Россию.

Чубайс подал в отставку

Газета «Коммерсант» опубликовала в своем телеграм-канале фотографию, на которой человек, похожий на Чубайса, стоит у банкомата. Снимок, как утверждается, сделан в Стамбуле.

соцсети

Ранее стало известно, что Анатолий Чубайс ушел с поста специального представителя президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, который он занимал с декабря 2020 года.

Компании,Анатолий Чубайс,Авдотья Смирнова,
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