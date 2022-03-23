Чубайс покинул Россию

Покинувший пост специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс уехал из России, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

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О том, что Чубайс и его жена Авдотья Смирнова сейчас находятся в Стамбуле, также сообщает РБК со ссылкой на троих знакомых супругов.

Один из собеседников заявил, что экс-представитель президента РФ «собирался вернуться» в Россию.

Газета «Коммерсант» опубликовала в своем телеграм-канале фотографию, на которой человек, похожий на Чубайса, стоит у банкомата. Снимок, как утверждается, сделан в Стамбуле.

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