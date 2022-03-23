РКН составил административный протокол на "Яндекс.Еду"

Роскомнадзор составил административный протокол на сервис «Яндекс.Еда» из-за утечки персональных данных пользователей, передает РБК.

Фото: ТАСС ТАСС

Протокол составлен по статье КоАП о нарушении законодательства в сфере персональных данных, которая предусматривает штраф до 100 тысяч рублей. Сумму штрафа определит суд.

Роскомнадзор внес в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных и заблокировал доступ к сайту с картой, на котором были выложены данные пользователей «Яндекс.Еды».

В начале марта «Яндекс.Еда» рассказала о внутренней утечке данных. В интернет попали фамилия, имя, отчество, адрес, телефон и электронная почта пользователей, а также общая сумма их заказов.

Эти данные появились на отдельном сайте в виде карты. Авторы сайта распространяли призывы искать информацию о себе и своих знакомых.