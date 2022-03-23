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34 минуты назад

РКН составил административный протокол на "Яндекс.Еду"

Вероника Полынина

Роскомнадзор составил административный протокол на сервис «Яндекс.Еда» из-за утечки персональных данных пользователей, передает РБК.

РКН составил административный протокол на "Яндекс.Еду"
Фото: ТАССТАСС

Протокол составлен по статье КоАП о нарушении законодательства в сфере персональных данных, которая предусматривает штраф до 100 тысяч рублей. Сумму штрафа определит суд.

Роскомнадзор внес в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных и заблокировал доступ к сайту с картой, на котором были выложены данные пользователей «Яндекс.Еды».

В начале марта «Яндекс.Еда» рассказала о внутренней утечке данных. В интернет попали фамилия, имя, отчество, адрес, телефон и электронная почта пользователей, а также общая сумма их заказов.

Эти данные появились на отдельном сайте в виде карты. Авторы сайта распространяли призывы искать информацию о себе и своих знакомых.

В «Яндекс.Еде» сообщили, что данные утекли из-за недобросовестных действий одного из сотрудников, и пообещали, что в отношении виновного будут приняты установленные законом меры. Также в компании заявили, что отказываются от ручной обработки информации, связанной с заказами, и сокращают втрое число сотрудников, имеющих доступ к личным данным пользователей.

Компании,Роскомнадзор,
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