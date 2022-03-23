У России захотели забрать 500 самолетов

Западные компании попросили вернуть находящиеся в России в лизинге более 500 самолетов, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев. Его слова приводит РИА «Новости».
Савельев заявил, что государство ищет легальные пути договориться с западными лизингодателями, однако пока это не удается.
«Уже запросы поступили на более чем 500 наших самолетов иностранного производства. Если отдать им 500 самолетов, они не смогут их ремаркетировать, не смогут перепродать, то есть они просто их забирают, потому что такое политическое решение», - заявил министр.
Он отметил, что правительству необходимо принять решение о выкупе или невыкупе лизинговых самолетов. Объем выкупа составит порядка 20 миллиардов долларов, «если выкупать по остаточной стоимости то, что недоплатили».
«Вторая часть - это аккредитивы, это тоже, примерно, 200 миллиардов рублей для всех авиакомпаний, потому что наши банки - это примерно 20 с лишним банков - выставляли аккредитивы против зарубежных банков, гарантируя, что будут идти платежи», - рассказал Савельев.
По его словам, сейчас эти аккредитивы вскрыты, и дефолт авиакомпаний грозит кросс-дефолтом российским банкам.
Евросоюз 26 февраля ввел санкции, которые запрещают поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а также их техобслуживание и страхование. Кроме того, санкции обязывают лизингодателей разорвать до конца марта действующие контракты с авиакомпаниями.