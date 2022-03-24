В Польше оценили возможность оплачивать газ рублями

Польская энергетическая компания PGNiG заявила об отсутствии возможности перейти в расчетах за поставки газа из РФ на рубли.

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"Такой возможности особо нет", - сказал в четверг на пресс-конференции глава компании Павел Маевский.

"Ямальский контракт, деталей которого я раскрывать не могу, предусматривает способ регулирования цены", - утверждал он.

По словам Маевского, "контрагент не может по своему желанию менять способ регулирования оплаты".

"Мы будем реализовывать контракт так, как обязаны", - добавил он.

Ранее в среду президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия откажется принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, и перейдет к расчетам в рублях. По его словам, иностранные потребители после того, как расчеты России за газ с недружественными странами будут переведены на рубли, должны иметь возможность проводить необходимые операции. Глава государства подчеркнул, что будущие изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа - она будет изменена на российский рубль.