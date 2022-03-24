В Польше оценили возможность оплачивать газ рублями

Польская энергетическая компания PGNiG заявила об отсутствии возможности перейти в расчетах за поставки газа из РФ на рубли.
"Такой возможности особо нет", - сказал в четверг на пресс-конференции глава компании Павел Маевский.
"Ямальский контракт, деталей которого я раскрывать не могу, предусматривает способ регулирования цены", - утверждал он.
По словам Маевского, "контрагент не может по своему желанию менять способ регулирования оплаты".
"Мы будем реализовывать контракт так, как обязаны", - добавил он.
Ранее в среду президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия откажется принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, и перейдет к расчетам в рублях. По его словам, иностранные потребители после того, как расчеты России за газ с недружественными странами будут переведены на рубли, должны иметь возможность проводить необходимые операции. Глава государства подчеркнул, что будущие изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа - она будет изменена на российский рубль.
Польша использует около 20 млрд куб. м газа в год. При этом, согласно прогнозам, спрос на газ в республике вырастет на 50%, до 30 млрд куб. м, уже к началу 2030-х годов. Истекающий в конце 2022 года Ямальский контракт с "Газпромом" предусматривает возможность поставок в страну до 10 млрд куб. м газа в год. В Варшаве заявляют, что нашли возможность полностью отказаться от российского газа за счет диверсификации источников поставок. Продлевать контракт с российской стороной или заключать новые краткосрочные контракты с РФ в PGNiG не планируют.