Leroy Merlin сообщила о планах по работе в России

Компания Adeo, которой принадлежит сеть магазинов Leroy Merlin, заявила, что продолжит работу в России, несмотря на призывы украинского президента Владимира Зеленского к французским бизнес-кругам прекратить деятельность на территории РФ. Об этом сообщило в среду агентство Agency France Presse со ссылкой на заявление представителя компании.

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По его словам, закрытие магазинов означало бы "преднамеренное банкротство", которое позволило бы "открыть путь к экспроприации [имущества], что лишь укрепило бы финансовые возможности России". В то же время компания напомнила, что после начала специальной военной операции РФ на Украине было принято решение о прекращении новых инвестиций в Россию, также она заявила, что соблюдает все введенные странами ЕС санкции.

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В Adeo отметили, что несут ответственность за благополучие 45 тыс. своих сотрудников и их семей, которые находятся в России и в течение 18 лет работали на развитие Leroy Merlin в России. В свою очередь Agency France Presse отмечает, что после Франции Россия является для компании вторым по величине рынком, который приносит ей 18% от общего дохода.

В среду Зеленский выступил по видеосвязи перед депутатами Национального собрания и Сената (нижней и верхней палат парламента) Франции. Он заявил, что Франция может сыграть ведущую роль в будущей системе обеспечения гарантий безопасности Украины. Президент призвал увеличить военную помощь Киеву, в частности поставки противотанкового вооружения и средств противовоздушной обороны, и выразил надежду на принятие решения о вступлении Украины в Евросоюз в период полугодового председательства Франции в Совете ЕС, который начался в январе этого года. Отдельно Зеленский призвал французские компании, продолжающие работать в России, свернуть свою деятельность, упомянув Renault, Auchan и Leroy Merlin.