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1 час назад

СМИ: индийская госкомпания купила у России три миллиона баррелей нефти

Елена Прошина

Индийская государственная нефтеперерабатывающая компания Indian Oil Corporation (IOC) приобрела 3 миллиона баррелей российской нефти марки Urals, а также 2 миллиона баррелей западноафриканской нефти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Deccan Herald.

Индийская госкомпания купила у РФ 3 млн баррелей нефти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что трейдер Vitol продал Индии нефть марки Urals по скидке.

По информации издания, индийская компания Indian Oil Corporation уже второй раз за месяц покупает нефть марки Urals. До этого в марте компания закупила аналогичные объемы Urals у Vitol для майских поставок.

Министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури заявил, что в настоящий момент правительство ведет переговоры по различным вопросам покупки нефти из России. Об этом он сообщил во время своего выступления в верхней палате парламента на прошлой неделе. Согласно данным газеты New Indian Express, таким образом он ответил на просьбу прокомментировать информацию из СМИ о том, что РФ предложила Индии покупать российскую нефть и другое сырье по более низким ценам с оплатой в рублях и рупиях. Кроме того, газета Business Standard проинформировала, что Индия может импортировать до 15 миллионов баррелей сырой нефти из России.

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