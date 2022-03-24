Индийская госкомпания купила у РФ 3 млн баррелей нефти

По информации издания, индийская компания Indian Oil Corporation уже второй раз за месяц покупает нефть марки Urals. До этого в марте компания закупила аналогичные объемы Urals у Vitol для майских поставок.

Министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури заявил, что в настоящий момент правительство ведет переговоры по различным вопросам покупки нефти из России. Об этом он сообщил во время своего выступления в верхней палате парламента на прошлой неделе. Согласно данным газеты New Indian Express, таким образом он ответил на просьбу прокомментировать информацию из СМИ о том, что РФ предложила Индии покупать российскую нефть и другое сырье по более низким ценам с оплатой в рублях и рупиях. Кроме того, газета Business Standard проинформировала, что Индия может импортировать до 15 миллионов баррелей сырой нефти из России.