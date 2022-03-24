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1 час назад

"Лукойл" приобрел топливную компанию "ЕКА"

ТАССТАСС

Крупнейшая в России частная нефтяная компания "Лукойл" стала владельцем 100% ООО "ТК ЕКА", которая управляет сетью из более чем 100 АЗС и автомоек по Москве и Московской области, следует из данных системы "Спарк". Согласно данным системы, "Лукойл" также приобрел 100% долей в "ЕКА-Процессинг".

«Лукойл» приобрел топливную компанию «ЕКА»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

ООО "ЕКА-Процессинг" является структурным подразделением Топливной компании "ЕКА" и осуществляет эксплуатацию процессингового центра, позволяющего организовать безналичный расчет за топливо для юридических лиц по пластиковым топливным картам и талонам литрового номинала.

Данные о новом владельце обеих структур появились в системе 23 марта 2022 года. С 2016 года компанией "ТК ЕКА" владел бизнесмен Александр Пименов, а с 2020 года - ЗПИФ "Газпромбанк-Эридан", следует из данных "Спарк". В "Лукойле" информацию о сделке пока не прокомментировали.

ТК "ЕКА" является одним из крупнейших независимых топливных операторов в московском регионе. В его периметр входит сеть из 85 АЗС и 33 автомоек.

Компании,Александр Пименов,Лукойл,
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