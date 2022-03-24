Зарубежные сервисы могут обязать платить за трафик

Правительство может обязать оставшиеся в России облачные и стриминговые сервисы платить за трафик в пользу отечественных операторов связи. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на перечень отраслевых предложений, подготовленный Минцифры.

В частности, предлагается ввести «услугу пропуска трафика данных от международных бигтех-компаний», отметили в предложении.

Источник издания в одном из крупных операторов поделился, что инициативу взимать плату поддержал «МегаФон». Причем речь идет о трафике таких компаний, как Google, Amazon, Apple, Microsoft.

Некоторые эксперты отметили, что зарубежные сервисы получают деньги от российских пользователей и не инвестируют в инфраструктуру России, поэтому взимание разумной платы является неплохой идеей.

Однако некоторые специалисты посчитали, что сейчас такая инициатива не может быть реализована. Это связано с тем, что необходимо вносить поправки в закон «О связи», ведь сейчас услуга пропуска трафика уже нормативно определена и для ее оказания необходимо получить соответствующую лицензию. Кроме того, на фоне ухода подавляющего большинства компаний данная инициатива избыточна.

15 марта «Коммерсантъ», ссылаясь на свои источники в Минцифры и правительстве сообщил, что в случае нехватки вычислительных мощностей государственного сектора правительство может выкупить мощности у коммерческих операторов центров обработки данных (ЦОД).