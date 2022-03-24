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53 минуты назад

Транспортировку газа по "Силе Сибири" остановят с 29 марта по 4 апреля

ТАССТАСС

Транспортировка газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" будет приостановлена с 29 марта по 4 апреля из-за плановых работ, говорится в сообщении "Газпрома".

Транспортировку газа по «Силе Сибири» приостановят
Фото: ТАССТАСС

"С 29 марта по 4 апреля на газопроводе "Сила Сибири" пройдут плановые профилактические работы. На этот период транспортировка газа будет приостановлена", - сказано в сообщении.

Профилактика оборудования и систем газопровода осуществляется весной и осенью каждого года по договоренности "Газпрома" и китайской компании CNPC, отмечает российский холдинг.

Компании,Газпром,
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