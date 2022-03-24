Тиньков попал под санкции Британии

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. В ответ на это ЕС , США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции, в том числе и персональные против крупных российских бизнесменов. Так, согласно санкционным спискам, опубликованным на сайте британского правительства, предусмотрена блокировка активов олигархов и запрет на въезд в страну.

При этом Олег Тиньков в социальной сети Clubhouse ранее рассказал, что после того, как заболел острой формой лейкемии, пересмотрел свой подход к жизни и понял, что больше не хочет и не станет заниматься бизнесом. Тиньков отметил, что теперь он на пенсии, но уточнил, что остается акционером «Тинькофф банка», присматривает за маркетингом, иногда подключается к совещаниям в зуме, но больше не занимается операционным управлением в компании.