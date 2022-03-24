IT-компании на 3 года освободили от плановых проверок

"В условиях внешнего давления уже две недели - с 10 марта - и до конца года действует мораторий на плановые и внеплановые проверки. Он распространяется абсолютно на все российские компании, а не только на малый и средний бизнес, как это было в период пандемии", - напомнил глава правительства на заседании.