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2 часа назад

IT-компании на три года освободили от плановых проверок

Российская ГазетаРоссийская Газета

Российские IT-компании на три года освобождают от плановых проверок при осуществлении государственного и муниципального контроля, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин о подписании необходимого постановления.

IT-компании на 3 года освободили от плановых проверок
Фото: ТАССТАСС

Решение стало очередным, направленным на снижение административного давления на бизнес.

"В условиях внешнего давления уже две недели - с 10 марта - и до конца года действует мораторий на плановые и внеплановые проверки. Он распространяется абсолютно на все российские компании, а не только на малый и средний бизнес, как это было в период пандемии", - напомнил глава правительства на заседании.

Теперь, подчеркнул он, важно строго следовать всем установленным требованиям и не нарушать их.

"Не надо усугублять ситуацию и рисковать их доверием. Еще раз подчеркну: проверки - как плановые, так и внеплановые - должны проводиться в исключительных случаях", - предупредил Мишустин.

Компании,Михаил Мишустин,
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