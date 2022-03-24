IT-компании на 3 года освободили от плановых проверок

Российские IT-компании на три года освобождают от плановых проверок при осуществлении государственного и муниципального контроля, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин о подписании необходимого постановления.
Решение стало очередным, направленным на снижение административного давления на бизнес.
"В условиях внешнего давления уже две недели - с 10 марта - и до конца года действует мораторий на плановые и внеплановые проверки. Он распространяется абсолютно на все российские компании, а не только на малый и средний бизнес, как это было в период пандемии", - напомнил глава правительства на заседании.
Теперь, подчеркнул он, важно строго следовать всем установленным требованиям и не нарушать их.
"Не надо усугублять ситуацию и рисковать их доверием. Еще раз подчеркну: проверки - как плановые, так и внеплановые - должны проводиться в исключительных случаях", - предупредил Мишустин.