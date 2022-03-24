«Северсталь» просрочила выплату купона по евробондам

Компания «Северсталь» после заморозки платежа банком-корреспондентом Citibank (США) просрочила выплату купонов по займу еврооблигаций. Об этом заявил РИА Новости представитель компании.

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Отмечается, что речь идет о 800 миллионах долларов.

«Срок выплаты истек вчера, выплаты по купонам до сих пор не осуществлены», - подчеркнул он.

Следовательно, был допущен технический дефолт.

Ранее в четверг компания заявила, что 16 марта совершила пробный платеж по процентам по выпуску евробондов общим объемом 800 миллионов долларов и сроком погашения в 2024 году. В общей сложности по купону нужно было выплатить порядка 12,6 миллиона долларов.