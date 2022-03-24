«Северсталь» просрочила выплату купона по евробондам

Компания «Северсталь» после заморозки платежа банком-корреспондентом Citibank (США) просрочила выплату купонов по займу еврооблигаций. Об этом заявил РИА Новости представитель компании.
Отмечается, что речь идет о 800 миллионах долларов.
«Срок выплаты истек вчера, выплаты по купонам до сих пор не осуществлены», - подчеркнул он.
Следовательно, был допущен технический дефолт.
Ранее в четверг компания заявила, что 16 марта совершила пробный платеж по процентам по выпуску евробондов общим объемом 800 миллионов долларов и сроком погашения в 2024 году. В общей сложности по купону нужно было выплатить порядка 12,6 миллиона долларов.
В целях «демилитаризации и денацификации Украины» Россия инициировала спецоперацию в Донбассе. За таким шагом последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против различных секторов российской экономики. В частности, Евросоюз 28 февраля включил в санкционные списки основного акционера «Северстали Алексея Мордашова.