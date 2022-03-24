Российские миллиардеры стали богаче в общей сложности на 8,3 миллиарда долларов спустя почти месяц после остановки торгов на Мосбирже. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Согласно данным на начало марта, из-за снижения фондового рынка состояние российских олигархов с начала 2022 года уменьшилось на десятки миллиардов долларов. 22 россиянина из списка 500 самых богатых людей мира потеряли в общей сложности 83 миллиарда долларов.

Индекс Мосбиржи (IMOEX) вырос по итогам первого дня торгов на 4,43 процента — до 2579,99 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 9,11 процента — до 851,62 пункта. В лидерах роста оказались «ФосАгро» (плюс 26,6 процента), «Татнефть» (плюс 20,11 процента) и «Новатэк» (плюс 18,48 процента).