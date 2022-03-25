Moody's отзовет кредитные рейтинги российских компаний

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service (Moody's) приняло решение отозвать кредитные рейтинги российских компаний. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на сообщение агентства.
«Корпорация Moody`s объявила сегодня, что Moody`s Investors Service намерено отозвать свои кредитные рейтинги российских компаний», — говорится в заявлении.
О приостановке коммерческой деятельности в России агентство объявило 5 марта.
Ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings приняло решение аннулировать рейтинги всех российских компаний и их подразделений, попавших под ограничения Евросоюза. Это планируется сделать до 15 апреля. 8 марта группа компаний Fitch сообщила о том, что приостанавливает свою деятельность в России. В частности, ограничение деятельности коснулось кредитных рейтингов и других услуг, которые предоставляют российские подразделения Fitch Ratings и Fitch Solutions.
В целях «демилитаризации и денацификации Украины» Россия инициировала спецоперацию в Донбассе. За таким шагом последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против различных секторов российской экономики. Многие иностранные компании объявили о приостановке деятельности в России.