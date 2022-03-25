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1 час назад

Moody's отзывает кредитные рейтинги российских компаний

Лера Букина

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service (Moody's) приняло решение отозвать кредитные рейтинги российских компаний. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на сообщение агентства.

Moody's отзовет кредитные рейтинги российских компаний
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Корпорация Moody`s объявила сегодня, что Moody`s Investors Service намерено отозвать свои кредитные рейтинги российских компаний», — говорится в заявлении.

О приостановке коммерческой деятельности в России агентство объявило 5 марта.

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings приняло решение аннулировать рейтинги всех российских компаний и их подразделений, попавших под ограничения Евросоюза. Это планируется сделать до 15 апреля. 8 марта группа компаний Fitch сообщила о том, что приостанавливает свою деятельность в России. В частности, ограничение деятельности коснулось кредитных рейтингов и других услуг, которые предоставляют российские подразделения Fitch Ratings и Fitch Solutions.

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В целях «демилитаризации и денацификации Украины» Россия инициировала спецоперацию в Донбассе. За таким шагом последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против различных секторов российской экономики. Многие иностранные компании объявили о приостановке деятельности в России.

Компании,Fitch Ratings,Moody's,ЕС,
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