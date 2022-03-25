Moody's отзовет кредитные рейтинги российских компаний

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings приняло решение аннулировать рейтинги всех российских компаний и их подразделений, попавших под ограничения Евросоюза. Это планируется сделать до 15 апреля. 8 марта группа компаний Fitch сообщила о том, что приостанавливает свою деятельность в России. В частности, ограничение деятельности коснулось кредитных рейтингов и других услуг, которые предоставляют российские подразделения Fitch Ratings и Fitch Solutions.