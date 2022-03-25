Apple Pay перестал поддерживать карты «МИР»

Компания Apple проинформировала Национальную систему платежных карт (НСПК) о приостановке поддержки карт «Мир» в платежном сервисе Apple Pay. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национальной системы платежных карт (НСПК).

«Компания Apple сообщила НСПК, что приостанавливает поддержку карт "Мир" в платежном сервисе Apple Pay. С 24 марта загрузка новых карт "Мир" в сервис стала недоступна. Работа ранее загруженных карт будет остановлена Apple в течение ближайших нескольких дней», - подчеркнула организация.

Ранее сообщалось, что компания Apple позволила включить банковские карты с платежной системой «Мир» в качестве способа оплаты в учетной записи Apple ID. В начале марта сервисы Apple Pay и Google Pay стали недоступны для карт Visa и Mastercard в России.